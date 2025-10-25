俳優の小澤征悦（51）が25日、MCを務める日本テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に生出演し、24日に行われた高市早苗首相（64）の所信表明演説でのヤジ問題をいじる一幕があった。

番組では、経済評論家をまじえ、高市内閣が掲げる政策の実現性を晴れ、曇り、雨の天気に分けて探った。小澤は「今回『ジグザグ』ではあまりヤジを飛ばさずに、暮らしにまつわる様々なテーマや声、今後高市政権がどうなるかを晴れ、曇り、雨で大胆予報してもらいます」と説明した。

さらっと流されそうになると、読売テレビ高岡達之特別解説委員から「ご覧の皆さん、気付きましたか？小澤さんには珍しく“ヤジを飛ばさず”っていうのは、昨日の国会の皮肉です」と指摘。スタジオに笑いが漏れた。

コメンテーターのジャーナリスト堀潤氏からは「飛ばしてもいいだろう！」と、ジョークまじりのヤジが。すかさず小澤が「ヤジは慎んで下さい」とツッコミを入れた。

衆院本会議で高市氏の演説中、男性とみられる声で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題や裏金問題について、早急な解決を求める声を上げ続ける者がいた。首相の演説を妨害するような不規則発言は長い時間続き、議場内には「静かにしろ！」と叱責する声も聞かれた。