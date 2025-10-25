【ゴジュウジャー】第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」あらすじ 負ければ全てをうばわれる死のゲーム
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」が26日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」予告
決着がつかなかった源治（島村龍乃介）との勝負以来、禽次郎（松本仁）はずっと「若さ」について考えていた。そんな禽次郎たちゴジュウジャーに、戦いで散った親友の想いを受け継いだトランプノーワンが、地獄のトランプナンバーワンバトルを仕掛けてきた！ バトル会場には、なんと源治もいて…!?
このトランプバトルは、負ければ全てをうばわれる死のゲーム。やがて禽次郎と源治は、バトル中に元のおじいさんの姿に戻って大ピンチ！ 威勢のよかった源治（斉木しげる）は、「この体ではなにもできない…」とあっという間に弱気に…。すると、譲二（小林正樹）の姿の禽次郎が、トランプノーワンに“まさかの提案”をする！
