◇MLBワールドシリーズ ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手がポストシーズン6本目のホームランを放ち、1位のブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手に再び並びました。

大谷選手はこの試合、第3打席までは2つの三振を含む凡退。6回には大量9失点し、迎えた7回、ワールドシリーズでは自身初ホームランとなる2ランを記録。7点差で大敗となりましたが、意地の一発をみせました。

これで大谷選手はここまでポストシーズン6本塁打をマーク。打率.447と絶好調のゲレロJr.選手と並びトップタイとなっています。

両者は2021年、当時エンゼルスの大谷選手と本塁打王を争い、2本差の48本でゲレロJr.選手がタイトルを獲得。この日は、9回に1塁塁上で談笑するなど、交流を楽しむ様子もありました。今季の頂上決戦で、チームを優勝に導くのはどちらになるのでしょうか。

▽ポストシーズン本塁打数と出場試合

6本

ウラジーミル・ゲレロJr.(ブルージェイズ) 12試合

大谷翔平(ドジャース) 11試合

5本

カル・ローリー(マリナーズ) 12試合

4本

アレハンドロ・カーク(ブルージェイズ) 12試合

ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ) 12試合

テオスカー・ヘルナンデス(ドジャース) 11試合

フリオ・ロドリゲス(マリナーズ) 12試合

マイケル・ブッシュ(カブス) 8試合

3本鈴木誠也(カブス) 8試合 他5人