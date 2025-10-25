Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡È¸¶Æ°ÎÏ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤ÈµÜ¾ëÎ¹¤Ø
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡ÝTraveling with Snow Man¡Ý¡Ù¡Ê¸å4¡§25¡Á¸å4¡§55¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎEpisode9¤¬¡¢¤¢¤¹26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¤ª¸ß¤¤¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õ¥é¥¦¡¼¥ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤¬Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¤«¤éËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÃÏ¤ÎÀä·Ê¤ä¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¡¢¿Í¡¹¤È¤Î²¹¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯·Ð¤Á¡¢ËÜ¶È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for one¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¡£Snow Man°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡Èå«¤ÎÎ¹Ï©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Episode9¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢AIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤È¤È¤â¤ËµÜ¾ë¤ò½ä¤ë¡£Î¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ»°·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¦¾¾Åç¡£Í·Í÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¾å¤«¤éÄ¯¤á¤ëÀä·Ê¤Ï¡¢ÇÐÀ»¡¦¾¾ÈøÇÎ¾Ö¤â´¶Ã²¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢½éÂåÀçÂæÈÍ¼ç¡¦°ËÃ£À¯½¡¤¬ºÆ·ú¤·¤¿¹ñÊõ¤Î»û±¡¤Ø¡£Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÀÅ¤«¤ËÎò»Ë¤ò´¶¤¸¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¾ìÌÌ¤â¡£¾¾Åç¤Ç¿Íµ¤¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»°Î¦¤ÎË¤«¤Ê³¤¤¬°é¤ó¤ÀÁ¯ÅÙÈ´·²¤Î¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢ÀçÂæÌ¾Êª¡¦µí¥¿¥ó¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÌ¾Å¹¤Ø¡£¤½¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤ÈÅÏÊÕ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£ÅÏÊÕ¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¸¶Æ°ÎÏ¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
