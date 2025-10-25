俳優の柴咲コウが24日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」（金曜後10・30）に出演。自身が19歳の時に他界した母について語った。

視聴者から母を亡くしてつらい、一人になったり、旅行に行ったり、思い出の道を通った時などに一緒に行きたかったなどと思ってしまうという悩みが寄せられ、柴咲は「分かる」と同調。

「道歩いてたりとか、何かいい景色を見たりとかした時に、その人がいないんだって痛感する時に、やっぱりぽろってくる。気持ちがこぼれてくるんだよね」と打ち明けた。

「私は母を亡くしているんだけど、19歳で」と明かし、「やっぱり突然バーッて出てくるの。その恋しさが」と明言。

「私の場合はちょうど凄い忙しくなった時期に亡くしているので。我慢せざるを得なかった時期だったから、やっぱりパーッて出てくることが、突然やってきたりとかして。でもその時は止めないようにしてた。出てきても」と振り返った。

「起きた時にウワーっていうのもあるし」とも語ったが「私はでも結構頑張らなきゃみたいな時期だったからこそ、時間をかけてやってきちゃうわけよ」と回顧した。

その上で「ためればためるほどそういうのが、20年後でもやってくるから、ためない方がいいと思う」とアドバイスし、「一緒に来たかったなっていう純粋な気持ち、優しさじゃないですか、それは。それをぽろぽろぽろぽろ、言葉にしたり、涙にしたり、やっぱりそれを感情に出していくっていうのは、癒やしにはなっていくから」と続けた。

「子供たちの前では見せちゃいけないみたいなものではないと思うんだよね」とも語り、「それも含めて勉強になるからさ。学びになるからさ」と語った。

自身は現在は大丈夫かと聞かれると「やっぱりでも時間は癒してくれるから。あと見えないけど、何かそのつながっているなっていうさ。まあ錯覚かもしれないけどさ。そう思ってるっていうことが何か温かさになるし。祈りもそうだけど、そういう時間を持つっていうこと、思いをはせるっていうことが、忘れてないよっていうのは届いているかなと思うし」と言い、「何かそれも日々重ねてきて、穏やかになっていくんだなと思う」としみじみと話した。