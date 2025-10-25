県内の果物の産出額はおととし80億円を超え、新潟県のブランド戦略にも大きな役割を果たしています。そんな中、課題となっているのが「果物農家の減少」です。



「このままでは地域が衰退する」



産地からは「新潟の果物の未来」を心配する声が上がっています。

広がる自然……新潟市の果物農家を取材

豊かな自然が広がる新潟市西蒲区の潟浦新地区。



【果物農家 永塚均一郎さん】

「おいしいものを作れる、おいしいものができて喜んでもらえる。そういったもので私のやりがいや思いが伝わるので嬉しいです」





「仲間がやめていく」高齢化進む果物農家

この地で農業を営む永塚均一郎さん、75歳です。手入れをしているのは「甲斐路」というブドウ。出荷の最盛期を迎えている甘みと酸味のバランスが良い品種です。【果物農家 永塚均一郎さん】「中腰で仕事をしなきゃならないので結構苦しいです」こう話しつつも、軽快な足取りで作業を進めていきます。

江戸時代から続く農家の長男として生まれた永塚さん。大学卒業後、県の職員として14年間勤務しましたが、その後父の後を継ぎ、ブドウやモモなどの栽培のほか稲作や養鶏業にも取り組んできました。



2015年には育てたくだものなどを販売する直売所「果香詩」をオープン。



妻の薫さんとともに新鮮な農作物を届けています。



【永塚さんの妻 薫さん】

「大変です。本当にほとんど休みが取れないので」



やりがいをもちながら日々の仕事に励む永塚さん。



しかし今、心配していることがあります。



【果物農家 永塚均一郎さん】

「年々仲間が辞めていくわけです。地域が大変なことになる。農業がもう壊滅的な形になると思っていますので心配している」

農家数・作付面積も徐々に減少

こちらは県内の果物農家の戸数です。2000年には4800戸を超えていましたが、2020年には2700戸を下回る事態に。



作付面積も徐々に減少し、ここ10年ほどで150ヘクタールほど少なくなってしまっているのです。



農家の高齢化も進み県内の平均年齢は70歳近くに。



永塚さんが住む集落も、30年ほど前は29戸が果物を生産していましたが、現在は9戸にまで減少してしまいました。

「休みはない」努力を続けてきた果物農家たち

果物は育てるのに手間がかかります。日焼けや害虫などに弱いモモやブドウは特に目が離せないため、果物農家に休みはないといいます。



【果物農家 永塚均一郎さん】

「日々の変化を見ながら、特に病気に弱いものですので。その辺一歩間違えると壊滅的な収量がない状態になる」



新潟のブランドイメージに大きな役割を果たしてきた果物。そのひとつひとつは、高齢化が進む農家の努力によって実を結んでいるのです。



【果物農家 永塚均一郎さん】

「農業も曲がり角曲がり角と言われながら、いつ曲がっているのか、曲がりきっているのか。沈んでいるのか分からないような状態がここ何十年も続きました」

「年だから」大きな決断をした農家も

新潟市西蒲区で果物農家をしている高橋伸行さん。そして、妻の京子さんです。



【果物農家 高橋伸行さん】

「50何年かな……高校卒業してすぐだからね」「シャインマスカット。糖度が18度、玉の重さが15グラム。それくらいになると見事ですわ……そういうのがこの畑でゴロゴロなったときは本当に嬉しいです」



ことしで75歳を迎えたふたり。



【高橋さんの妻 京子さん】

「馬鹿力だけはあるんだよ」



仲睦まじく、元気な様子でブドウを収穫していきますが……ある大きな決断をしていました。



【果物農家 高橋伸行さん】

「年だから、やめる算段……整体の先生に『いまが潮時じゃないのか。歩かれなくなってからやめてもどうにもならないもんね』と言われています」

夫婦二人三脚で

豊かな土壌が広がるこの地で、ブドウにナシ、モモやルレクチエといった果物を50年以上育ててきた2人。以前は60アールあった農地も20アールにまで減らしていました。



息子夫婦や孫とも同居していますが、農業以外の仕事に就いていることもあり、後は継がせない予定だといいます。



【高橋さんの妻 京子さん】

「本人の意思で『やりたい』って言えば歓迎するけどね。もう大変だもんね」



【果物農家 高橋伸行さん】

「いまちょうど建て替え時期にきたハウスもある、その材料がべらぼうに高い。新潟県は条件が悪すぎます」



県内は高温多湿の気候で雨や雪が多いこともあり、関東圏などに比べるとビニールハウスなどの設備が消耗しやすい傾向にあるといいます。



それでも……2人で続けてきた「大好きな仕事」。



【高橋さんの妻 京子さん】

「こんなに大変だとは思わなかったね。二人三脚でここまでやってきた」



【果物農家 高橋伸行さん】

「俺はもう精一杯やってきたから悔いはないですよ。怠けてこないで、朝から晩まで精一杯やってきた。悔いはないです」

「新潟の果物」その未来は

農家の高齢化に、後継者不足……



「新潟の果物の未来」はどうなってしまうのでしょうか。



【新潟食料農業大学 鈴木孝男教授】

「我々の食卓は、70歳前後の農家さんに支えられている非常に歪な構造になっている」



新潟食料農業大学の鈴木孝男教授です。



ルレクチエ、越後姫など県がブランド化を進めてきた果物があまり県外に出回らず、県内での消費が多いことを懸念しています。



【新潟食料農業大学 鈴木孝男教授】

「新潟県産のブランドを県外にもう少し広めていくと、特に首都圏での大きな市場に対するアプローチもできるのではないか。広域で新規就農者をサポートする、企業も含めたサポート体制を作っていく必要があるのかな」



さらに「消費者の意識」も果物農家を守っていくためのカギになると話します。



【新潟食料農業大学 鈴木孝男教授】

「（農家の）安定的な所得形成ということであれば、果物の消費拡大ということを図っていかなきゃいけない。耕作放棄地を減らしていく、生産量を維持していく。生産者の努力だけではなく、小売業者や食品製造会社との連携が非常に重要になってくる」

「農業を見つめ直して」私たちに問われる未来

新潟市西蒲区でくだもの農家を営む永塚均一郎さんです。



息子の崇嗣さんは、20年ほど前に父の背中を追いかけ就農しました。



【永塚さんの息子 崇嗣さん】

「新しい技術を取り入れて農作物をつくっていく。その力をどんどん上げていかないと、今後の新潟だけじゃなくて日本の農業が衰退していく」



【果物農家 永塚均一郎さん】

「地域の果物を何とか残していきたい、おいしいものを作りたいという思いですので、日々相談しながら頑張っているところです」

果物の未来をどう描く？

自分たちの代で果物作りをやめるという高橋さん夫妻は。



【高橋さんの妻 京子さん】

「まだまだ健康であればずっと続けていきたい。どっちか1人が倒れれば農家なんてそれで終わりだから」



【果物農家 高橋伸行さん】

「我々が魅力あるものづくりを示していけば、そうじゃなければ後継者はこないですよね。ちょっとでも頑張って、魅力あるブドウ作り・ナシ作りなりしていけば若い人が出てくるんじゃないのかね。それしかないですよ」



食を売りにしてきた新潟。ブランドを守るため、果物の未来をどう描いていくのか。



新潟のくだもの農家がいま苦境に立たされています。



【果物農家 永塚均一郎さん】

「農業というものを、もう1回みんなで見つめ直してもらいたい」