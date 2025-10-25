¡Ú¹Åç¡Û32ºÐÊá¼ê¤ÎÀïÎÏ³°¤Ï¡Ö°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡¢Ä¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿”Âè3Êá¼ê”¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ½¸¤á¤ëÍèµ¨¤Î¡ÖÀµÊá¼êÌäÂê¡×
¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤«¤Ë¥·¡¼¥º¥ó5°Ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¹Åç¤Ï10·î25Æü¡¢°ëÂ¼²Å¹§Êá¼ê¡¢Ç£ß·ÍºÌéÆâÌî¼ê¡¢»³ÂÃ£ÌéÆâÌî¼ê¡¢°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¾¸¶ÅµÉ§³°Ìî¼ê¤Î4Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤Ï¾®±à¤¬º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¢µð¿Í¤¬CS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Î°ëÂ¼¤ÎÀïÎÏ³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨1·³¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«6»î¹ç½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯7·î15Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¼«¿È½é¤ÎËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÇ·â¤È°ÂÄê¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤ÇÂè3Êá¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Î°ìÊó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï25»î¹ç¡¢24Ç¯¤Ï10»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤Î6»î¹ç¤ÈÃÊ¡¹¤È1·³½Ð¾ì¤¬¸º¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤Î97»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ºäÁÒ¾¸ã¤Ï±¦¼êÃæ»Ø¹üÀÞ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢4·î²¼½Ü¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤â¼¾¤ê¤¬¤Á¡£ÂÇÎ¨.238¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤â.181¤ÈÄãÌÂ¡¢¹¶¼é¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤âºäÁÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍèµ¨¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÃæ¡¢Êá¼êÉÛ¿Ø¤Ç¤Ïº£µ¨51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀÐ¸¶µ®µ¬¤Î¿¤Ó¤·¤í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤ÇÍèµ¨38ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë²ñÂôÍã¡¢¤Þ¤¿Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ëÆóËóæÆ°ì¤âÊá¼ê¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Åç¤ÎÀð¤ÎÍ×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡²¿¤è¤êº£µ¨¤â9·î¤Ë¼ºÂ®¡¢¥·¡¼¥º¥ó5°Ì¤ÈÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅê¼êÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀµÊá¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿°ëÂ¼¤¬ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢VÃ¥²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤¬É¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]