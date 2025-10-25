µþÅÔ¡¢¼¯Åç¤Ë¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÆ±ÅÀµö¤¹¡¡úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡ÖºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤º¤Ã¤ÈËÍ¤ÎÇ¾Î¢¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×µµ²¬¤ÎÈá·à
明治安田J1リーグ・第35節 京都1-1鹿島(25日・サンガスタジアム)
¡¡µþÅÔ¤¬¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤ò½ªÎ»´ÖºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤¬¡¢¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò£µ¤«¤éµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£³£·Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò£Æ£×Ä¹Âô½Ù¤¬Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥ë¥³¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ø¥Ñ¥¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ±û¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê£Ä£Æ¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÈ´¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¼«¿È£··î£µÆü¤Î¿·³ãÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¼¯Åç¤ËÄ¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Ï¤Ä¤¯¤é¤»¤º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡££Ç£ËÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¿ï½ê¤Ë¹¥È½ÃÇ¤ò¤ß¤»¡¢£Ä£ÆµÜËÜÍ¥ÂÀ¤é¤ÏÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Æ±£³£°Ê¬¤«¤é¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ£²¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤¹¤°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Î¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢µµ²¬¤ÎÈá·à¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡£º£¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Èá·à¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤Î»þÆüËÜÂåÉ½¤¬¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æº£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤º¤Ã¤ÈËÍ¤ÎÇ¾Î¢¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤ÆÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Àï¤¤Êý¤¬¤É¤¦¤È¤«ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»Ä¤¹¤Ï£³»î¹ç¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤Æ²æ¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ç°Ì¤ÏºÇ½ªÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë·è¤Þ¤ë¤â¤Î¡£¤³¤³¤«¤éËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£