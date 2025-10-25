全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席した。

昨年の全日本大学女子駅伝は１４度目の出場で１０回目の２位と、今年こそ優勝を勝ち取りたい大東大は、エース区間の最長５区にサラ ワンジル（３年）を、最終６区に野田真理耶（３年）と中心選手２人を後半２区間に起用。一方、１区から４区までは１年生２人（１区・秋竹凛音、３区・成瀬結菜）を含む、３人が初出走とフレッシュなメンバー起用となった。

外園隆監督は「育成の大東と掲げているものが、このオーダー通り（に出ている）」と説明。「１区から４区まで名もなき選手が並んでいるが当然優勝を狙っている。もう優勝以外にないと思っている。１区から４区までで五分、そして５区のワンジル、６区の野田で決定づける走りをしたい」と言葉に力をこめた。

指揮官は期待をかける選手に１年生２人挙げ「他の大学を見ても実績がある選手が並んでいる（区間）。そこにあえて起用する。（彼女らが）先輩たちの背中を追う姿は素直で、こういう選手が伸びるんだなというのを見ていただきたい」と魅力を語った。

大東大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）秋竹 凛音（１年）

２区（４・０キロ）森 彩純（３年）

３区（５・８キロ）成瀬 結菜（１年）

４区（４・８キロ）平尾 暁絵（３年）

５区（９・２キロ）サラ ワンジル（３年）

６区（７・６キロ）野田 真理耶（３年）