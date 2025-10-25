栗東トレーニングセンターに潜入した元メジャーリーガーの動画が反響を呼んでいる。ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルは２４日、「ＩＣＨＩＲＯ ＭＥＥＴＳ ＫＥＩＢＡ２０２５」と題した動画をアップ。イチローさんが、武豊騎手の案内のもと栗東トレセンを訪れるドキュメンタリー動画となっている。

イチローさんは武豊騎手と行った昨年の対談から強く心を動かされた様子で、「去年、武さんと対談をして、見えているところだけじゃなくて、そこに至るまでの裏方さんの仕事っていうのかな。そこにすごく興味が湧いたのでうかがってみたいという理由でトレセンに来ました」と説明した。

トレセン内の行き先は、２０２３年から開業した福永祐一厩舎。福永調教師に導かれて厩舎内に入ったイチローさんは「うわぁー、きれいですね」と印象を口にしながら、馬房で休んでいる馬とも触れ合った。「普段は犬としか戯れることがないんで」と初めて間近で見るサラブレッドの鼻面をなでるなど満面の笑みで楽しんでいる様子だった。

厩舎に入ってからは普段は部外者が入れないエサを管理する飼料庫へ。福永調教師から競走馬のエサについて説明されたイチローさんは「栄養価をいろいろ考えたうえで、配合とかを…」など馬の食事事情に感心しきり。福永師が「せっかくなんでイチローさんにエサをつくってもらって」と依頼されると、「いいんですか？僕、責任大きいんだけど、大丈夫？」と驚きながらも、牧草やサプリメントなどを配合してエサを完成させていた。また、馬はニンジンが好きだと思っていたイチローさんにスタッフが「ニンジンは、馬が味を覚えないと食べない」と説明すると、「それは僕のカレーに近い話。もうみんながそう思っちゃって」と笑わせていた。

