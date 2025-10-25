勝ち点差「2」に！…2位栃木Cが後半AT弾で首位八戸との頂上対決を制す！　3位鹿児島も岐阜に勝利／J3第33節

　2025明治安田J3リーグ第33節の5試合が25日に行われた。

　2位の栃木シティはホームで首位のヴァンラーレ八戸と激突。優勝争いの行方を大きく左右する一戦は、両チームともにチャンスを作り出していくが、なかなか得点が生まれないまま経過。そして迎えた後半アディショナルタイム5分、FWバスケス・バイロンがゴールを決め、栃木Cが1−0で八戸に勝利した。この結果、首位八戸と2位栃木Cの勝ち点差を『2』に縮めた。

　3位の鹿児島はアウェイで岐阜と対戦した。試合は12分、MF渡邉英祐の得点で鹿児島が先制したが、26分に岐阜がDF平瀬大の得点で同点とする。それでも鹿児島は56分、74分と得点を重ね、3−1で勝利した。

　そのほか、昇格プレーオフ圏内の6位奈良は群馬に0−2で敗北。また、長野は2−1で沼津に勝利。北九州は後半アディショナルタイム2分にコウ・スンジンが勝ち越し弾となるゴールを決め、2−1でFC琉球に勝利した。

　今節の結果、暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第33節

▼10月24日（金）
FC大阪　0−1　栃木SC

▼10月25日（土）
栃木シティ　1−0　ヴァンラーレ八戸
ザスパ群馬　2−0　奈良クラブ
AC長野パルセイロ　2−1　アスルクラロ沼津
FC岐阜　1−3　鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州　2−1　FC琉球

▼10月26日（日）
福島ユナイテッドFC　−　ツエーゲン金沢
松本山雅FC　−　カマタマーレ讃岐
ガイナーレ鳥取　−　テゲバジャーロ宮崎
高知ユナイテッドSC　−　SC相模原

■第33節25日開催分終了時点での順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位　八戸（69／＋25）
2位　栃木C（67／＋24）
3位　鹿児島（61／＋28）
4位　FC大阪（58／＋16）
5位　宮崎（54／＋12）
6位　奈良（51／＋5）
7位　金沢（50／＋7）
8位　北九州（50／＋6）
9位　栃木SC（49／＋2）
10位　福島（44／−10）
11位　岐阜（41／−7）
12位　相模原（40／−11）
13位　鳥取（39／−6）　
14位　琉球（37／−12）
15位　松本（36／−4）
16位　長野（35／−16）
17位　高知（34／−17）
18位　群馬（31／−12）
19位　讃岐（28／−16）
20位　沼津（24／−14）

■J3第34節の対戦カード

▼11月2日（日）
13:00　八戸　vs　北九州
13:00　金沢　vs　群馬
14:00　福島　vs　FC大阪
14:00　栃木SC　vs　岐阜
14:00　沼津　vs　相模原
14:00　讃岐　vs　鳥取
14:00　宮崎　vs　奈良
14:00　鹿児島　vs　松本
16:00　長野　vs　高知

▼11月3日（月）
16:00　琉球　vs　栃木C