勝ち点差「2」に！…2位栃木Cが後半AT弾で首位八戸との頂上対決を制す！ 3位鹿児島も岐阜に勝利／J3第33節
2025明治安田J3リーグ第33節の5試合が25日に行われた。
2位の栃木シティはホームで首位のヴァンラーレ八戸と激突。優勝争いの行方を大きく左右する一戦は、両チームともにチャンスを作り出していくが、なかなか得点が生まれないまま経過。そして迎えた後半アディショナルタイム5分、FWバスケス・バイロンがゴールを決め、栃木Cが1−0で八戸に勝利した。この結果、首位八戸と2位栃木Cの勝ち点差を『2』に縮めた。
3位の鹿児島はアウェイで岐阜と対戦した。試合は12分、MF渡邉英祐の得点で鹿児島が先制したが、26分に岐阜がDF平瀬大の得点で同点とする。それでも鹿児島は56分、74分と得点を重ね、3−1で勝利した。
そのほか、昇格プレーオフ圏内の6位奈良は群馬に0−2で敗北。また、長野は2−1で沼津に勝利。北九州は後半アディショナルタイム2分にコウ・スンジンが勝ち越し弾となるゴールを決め、2−1でFC琉球に勝利した。
今節の結果、暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J3第33節
▼10月24日（金）
FC大阪 0−1 栃木SC
▼10月25日（土）
栃木シティ 1−0 ヴァンラーレ八戸
ザスパ群馬 2−0 奈良クラブ
AC長野パルセイロ 2−1 アスルクラロ沼津
FC岐阜 1−3 鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州 2−1 FC琉球
▼10月26日（日）
福島ユナイテッドFC − ツエーゲン金沢
松本山雅FC − カマタマーレ讃岐
ガイナーレ鳥取 − テゲバジャーロ宮崎
高知ユナイテッドSC − SC相模原
■第33節25日開催分終了時点での順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 八戸（69／＋25）
2位 栃木C（67／＋24）
3位 鹿児島（61／＋28）
4位 FC大阪（58／＋16）
5位 宮崎（54／＋12）
6位 奈良（51／＋5）
7位 金沢（50／＋7）
8位 北九州（50／＋6）
9位 栃木SC（49／＋2）
10位 福島（44／−10）
11位 岐阜（41／−7）
12位 相模原（40／−11）
13位 鳥取（39／−6）
14位 琉球（37／−12）
15位 松本（36／−4）
16位 長野（35／−16）
17位 高知（34／−17）
18位 群馬（31／−12）
19位 讃岐（28／−16）
20位 沼津（24／−14）
■J3第34節の対戦カード
▼11月2日（日）
13:00 八戸 vs 北九州
13:00 金沢 vs 群馬
14:00 福島 vs FC大阪
14:00 栃木SC vs 岐阜
14:00 沼津 vs 相模原
14:00 讃岐 vs 鳥取
14:00 宮崎 vs 奈良
14:00 鹿児島 vs 松本
16:00 長野 vs 高知
▼11月3日（月）
16:00 琉球 vs 栃木C
