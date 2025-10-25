ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日、キルギス大会を開催した。セミファイナルで元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）と亀田京之介（ＭＲ）が５８キロ契約１０回戦で激突。京之介のいとこで、元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が「ＡＢＥＭＡ」の生中継の解説で登場した。

かねて大毅氏は、京之介に対して「練習してない」などと厳しく評価。この日の試合直前の予想でも「カシメロのＫＯ勝ち。現実、そうなると思います。（京之介の）ボクシングに対する姿勢ですよね。（カシメロは）３階級取って、修羅場の数も違う」と言い切った。

その上で「ネリ戦、ピカソ戦、カシメロ戦…。京之介が（番狂わせを）やるんだったら、ここだと思います。一番可能性はあります。ただ、前回の試合（ピカソ戦）を見ても、あんなチャンスをもらいながら、最後にひるんだところとか、スタミナ、ボディーを効かされたりとか。そういうところを見ると、まだ甘さがある。世界で戦っていくようなボクサーではないのかなと。そういう意味では、カシメロの選手の方が一枚上手なのかな」と指摘した。