丸山桂里奈、本気のダイエットご飯公開「気合感じる」「栄養バランス良さそう」
【モデルプレス＝2025/10/25】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が10月25日、自身のInstagramを更新。健康的な手料理が話題を呼んでいる。
【写真】42歳サッカー元日本代表「美味しそう」と話題のダイエット飯
丸山は「ダイエットすると意気込み少し、本気でやってます笑 まだ2日だけど」とコメントし、手料理を投稿。娘のリクエストに応えたご飯、ローストビーフとサラダの昼食、鯛とキノコの炒め物が入ったお弁当、生厚揚げとゆで卵のお弁当、玄米とカレイのおにぎり等、たんぱく質や栄養に考慮した食事を多数披露。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の昼食には焼肉丼や冬瓜スープなど5品を用意し、「昼はもりもり食べさせたい妻として」と夫への心配りを垣間見せた。
この投稿に、ファンからは「気合感じる」「本気だ」「私も頑張る」「栄養バランス良さそう」「気遣いがすばらしい」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
