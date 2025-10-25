車の免許取った山下美月「首都高に乗りたい」、今田耕司「首都高は怖いぞ」

女優の山下美月（26歳）が、10月24日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。最近免許を取ったので「首都高に乗りたい」と話し、今田耕司から「首都高は怖いぞ」と脅された。



映画「愚か者の身分」に出演する北村匠海、林裕太、山下美月が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「理想の休日」について語るコーナーで、山下が「首都高に乗りたい」と話し、「最近、車の免許を取りまして、結構ドライブとか休日に行くんですけれど、まだ高速道路に乗れたことがなくて。教習所でもシミュレーターでしか乗ったことがないから」と説明する。



今田耕司が「高速なめんなよ、首都高は怖いぞ」と脅し、北村は「よくないなあ、脅し方が」とツッコミ。今田が「天現寺くらいから攻めるといい」と言うと、北村も「天現寺は乗りやすい」とアドバイスした。