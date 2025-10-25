北村匠海、今田耕司にお願い「（あんぱんの柳井）嵩は忘れてください、1回」

俳優の北村匠海（27歳）が、10月24日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。朝ドラ「あんぱん」の話で盛り上がろうとする今田耕司に「（柳井）嵩は忘れてください、1回」とお願いした。



映画「愚か者の身分」に出演する北村匠海、林裕太、山下美月が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組のメインパーソナリティである今田耕司は、朝ドラ「あんぱん」にハマってアニメの「アンパンマン」の映画まで観に行ったと話し、「やっと会えたね！（柳井）嵩！」と喜ぶ。



北村は朝ドラの反響はすごいと今田の話を受けつつも「今日は嵩でなくて（松本）タクヤで来ました」「嵩はいったん忘れてください」とお願い。



今田は「何やってんだよ！タクヤ。あんな嵩がさあ。嵩がタクヤになってえらいことに……いやあ、顔、変わるねえ。見たのを後悔するくらい、怖すぎたわ」と映画の役が怖かったと語った。