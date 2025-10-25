低域で力強いエンジン 落ち着いた走り

ブラウンのフォード・カプリ MkIIは、1977年式の2.0S。20年ほど保管されていた車両を、2019年にピーター・トッド氏が購入し、完璧な状態へレストアしている。限定のJPS仕様を模した、ゴールドのストライプが積極的な走りを想像させる。

【画像】3車3様 昭和世代の魅力 セリカ カプリ HPフィレンザ 同時期の小柄なクーペたち 全117枚

運転姿勢は、初代トヨタ・セリカと同様に違和感なし。ステアリングホイールのボスには、クロスしたチェッカーフラッグがあしらわれる。内装は落ち着いた印象だが、ストライプのクロスがスポーティ。リアシートは分割して倒せ、長い荷物も積める。



フォード・カプリ MkII 2.0S（1974〜1978年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

発進させると、車重80kgの差以上に、セリカより落ち着いた印象。13インチのピレリ・タイヤが不足ないグリップ力を発揮するものの、リアアクスルは早々に流れ出す。4速MTは滑らかに操れるとはいえ、余り積極的な走りは受け付けない。

エンジンは低域で力強いが、高域へ引っ張ると、農業用エンジンのような耳につくノイズが高まる。15.5kg-m/4200rpmのトルクを、活用して走らせた方が楽しい。長めのボンネットを眺めつつ、早めにシフトアップすれば、長距離も快適にこなせるはず。

ライバル凌駕の出力 特徴的なスラントノーズ

そんなカプリ MkIIへ真っ向勝負を挑んだのが、サルーンのビバ HCをベースにしたヴォグゾール HPフィレンザ。HPとはハイパフォーマンスの略で、同社がモータースポーツへ復帰するきっかけにもなった。

エンジンはSOHCの2.3L 4気筒で、ストロンバーグ社製ツインキャブレターと職人が加工した燃焼室を備え、132psの最高出力はライバルを凌駕。トランスミッションは5速で、リジットアクスルを支えるリア・サスペンションは4リンク式が採用された。



ヴォグゾール HPフィレンザ（1973〜1975年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

スポーティな仕様として、HPのダンパーとスプリングは強化され、ブレーキも大型化。0-97km/h加速は9.4秒と10秒を切り、最高速度は193km/hがうたわれた。

見た目の特徴となるのが、ドループスヌートと呼ばれたスラントノーズだろう。4灯のヘッドライトをFRP製ノーズコーンが覆い、優れた空力特性が狙われた。同時に、記憶へ残る表情が生まれた。

235台しか売れなかった高性能仕様

しかしオイルショックが影響し、HPフィレンザの販売は低調に終わった。目標は1000台だったが、試作車の14台を含めて235台しかラインオフしていない。50〜60台といわれる現存例の1台を所有するのが、クライヴ・キャノン氏だ。

1975年式で、彼が購入して15年が経つという。その間に、キャブレターはウェーバーへ交換。ハイカムが組まれた、ワークス仕様のエンジンになっている。



ヴォグゾール HPフィレンザ（1973〜1975年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

スタイリングは、フロント以外は曲線基調で、サイドガラスのラインは優雅に映る。ビバ HCがベースなことも匂わせる。一方、ゴールドのエイボン・ホイールとドループスヌート・ノーズが、好戦的な印象も与える。

ダッシュボードのデザインはシンプルで、今回の3台で最も現代的。全体的に製造品質が高くなく、ブラック・ビニールの面積が多いことも、その理由かもしれない。5速MTは、1速が斜め上に飛び出たドッグレッグ・パターンだ。

クラシックスポーツとして1番魅力的なのは？

発進させると、ハードコアな個性に驚く。シフトレバーの感触は機械的で、ステアリングは重く、キックバックも小さくない。今回の3台では、明らかに動的能力が最も高い。

豪快な唸りを放ちつつエンジンは吹け上がり、短いストレートでも充分に加速できる。カーブ手前のブレーキングも頼もしい。きついヘアピンでは、最小限のボディロールを伴いながら、オーバーステアへ滑らかに移行する。旋回バランスが良い。



ヴォグゾール HPフィレンザ（1973〜1975年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

走りへ集中し熱意を示せば、しっかり応えてくれる。とはいえ、HPフィレンザの新車価格は2625ポンドと、同時期のセリカやカプリ MkIIより3割も英国では高かったのだが。

共通するコンセプトながら、異なるアプローチで仕上げられたクーペたち。希少性と運転体験では、HPフィレンザが頭1つ抜けている。カプリは実用性と快適性で勝る。それでも、クラシックスポーツとして1番魅力的なのは、洗練された容姿のセリカだろう。

協力：カプリ Mk2 レジスター、ドループスヌート・グループ

1970年代のコンパクトクーペ 3台のスペック トヨタ・セリカ 1600 ST（1970〜1977年／英国仕様）

英国価格：1806ポンド（新車時）／3万ポンド（約594万円／現在）以下

生産数：約110万台

全長：4064mm

全幅：1600mm

全高：1320mm

最高速度：168km/h

0-97km/h加速：11.5秒

燃費：9.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：966kg

パワートレイン：直列4気筒1588cc 自然吸気SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：101ps/6000rpm

最大トルク：15.0kg-m/4200rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

ヴォグゾール HPフィレンザ（1973〜1975年／英国仕様）

英国価格：2625ポンド（新車時）／2万5000ポンド（約495万円／現在）以下

生産数：235台

全長：4114mm

全幅：1625mm

全高：1397mm

最高速度：193km/h

0-97km/h加速：9.4秒

燃費：7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1015kg

パワートレイン：直列4気筒2279cc 自然吸気SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：132ps/5500rpm

最大トルク：20.0kg-m/3500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

フォード・カプリ MkII 2.0S（1974〜1978年／英国仕様）



フォード・カプリ MkII 2.0S（1974〜1978年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

英国価格：1963ポンド（新車時）／2万ポンド（約396万円／現在）以下

生産数：56万8357台

全長：4343mm

全幅：1701mm

全高：1295mm

最高速度：170km/h

0-97km/h加速：10.8秒

燃費：9.1km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1045kg

パワートレイン：直列4気筒1993cc 自然吸気SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：99ps/5200rpm

最大トルク：15.5kg-m/4000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動