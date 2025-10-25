何でも話せる親子が、羨ましい。私の母は、過干渉で口が軽い。もう何も話せない【ママリ】

ただ話を聞いて受け止めてほしいだけなのに…

実母について



吐き出させてください～。



昔から実母に少し今こう思ってるんだよね、と進路や結婚や働き方などちょっと相談すると、大ごとに捉えられて、大体否定（絶対こうした方がいい、やめた方がいいと言われる）されます。



長文のメールやラインを送ってきて、ことを大きくしてひっかき回します。



なので、相談するのが嫌で大体事後報告するようになりました。



受容傾聴してもらえたらスッキリするというだけなのに。





一昨日、育休復帰後の働き方を職場で時短がとれなかったら（仕事上時短がとれない可能性があり）、こういう働き方も考えているとチラッと話したら、今朝長文のLINEが入っていて、もうお母さんはずっとその事ばかり考えてしまいます。絶対やめた方がいい、おばあちゃんは昔～とかあなたはその仕事が天職だから～、家事代行でも頼んでやりくりを～などなど。







LINE見た瞬間、あーーーこういう人だったーー



とポロッと言ってしまったことに後悔。



過干渉というかなんというか、、、受容傾聴してもらえるだけで良かったのにーーー



昔から自分の思った通りに人生歩んでないとこうした方がいいなど執拗に言ってきます。学生時代はその意見の通りに歩んでしまって、今すごく後悔しています。





そして口が軽い。

毎日実母はジムに行っているのですが、そこで会う友達に話します。そして誰々さんはこう言っていた～など言ってきます。ほんとに嫌です。







あれ？毒親かも？？と思う瞬間が多々あります。

感情の起伏がはげしくて、、、

そんなこと思ったら失礼ですが。

感謝すべきことも多いのですが、モラハラというかなんというか。





まとまりのない文章で申し訳ないですが、



同じような方いますか？



気軽に相談できない親が本当に嫌です～

友達親子みたいにいろいろ話せる仲の人が羨ましいです。 出典：

親子の関係というのはそれぞれ違うものですが、大人になっても干渉がひどいとモヤモヤしてしまうものですよね。この記事では、実母に何か相談すると大ごとにされ否定されてしまうという投稿を紹介します。自分の思い通りにさせようとする実母を毒親ではと思うこともあるという投稿者さん。ただ話を聞いて受け止めてほしいだけなのにそれができない親子関係が悩ましく、友達のように何でも話せる親子を羨ましいと感じてしまうそうです。

成人した娘にまで考えを押し付けられると、少し息苦しさを感じることもありますよね。話した内容をすぐ周囲に伝えられてしまうと、どこまで話していいのか迷ってしまうこともあると思います。



無理に合わせようとせず、必要なときだけ伝えるなど、自分にとって心地よい関わり方を探していけると良さそうです。相談できる関係が理想ではありますが、距離を取ることも関係を保つための一つの方法ですよね。

過干渉な実母にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うちも昔からそんなかんじです。

私が結婚してからも家族の事情(家族計画や住宅ローンに関すること等)にも否定的な意見をしてきて、ストレスなのでなるべく自分からは連絡しないようにしてます🫠



ただ、私の学費や孫へのお祝い等、色々してもらってる面もあるので関わりを絶つわけにもいかず…

投稿者さんと実母のような関係だという方は意外といるのかもしれませんね。親子といえども分かり合えないこともありますし、そもそも性格的に合う合わないはあるものだと思います。



してもらったことに対しての感謝の気持ちは持ちながらも、これ以上関係が悪化しないようにある程度の距離を持って関わっていくというのが大事なのかもしれませんね。

記事作成: こびと

