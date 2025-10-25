◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)

いよいよ日本シリーズが開幕。両チームの初戦スタメンが発表されました。

阪神は1番から5番まで、シーズンを支えた盤石なラインアップ。初戦はソフトバンクの本拠地のためDHの適用可能となり、郄寺望夢選手を起用しています。さらにレフトには島田海吏選手を起用しました。

先発のマウンドにあがるのは村上頌樹投手。今季26試合に先発登板し14勝4敗、防御率2.10で最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手3冠を獲得しました。今季は交流戦でもソフトバンクと対戦。この日は8回1失点と好相性を見せました。

▽両チームのスタメン

【ソフトバンク】

1(左)柳田悠岐

2(中)周東佑京

3(右)柳町達

4(指)近藤健介

5(一)栗原陵矢

6(遊)川瀬晃

7(三)野村勇

8(捕)海野隆司

9(二)牧原大成

先発：有原航平

【阪神】1(中)近本光司2(二)中野拓夢3(右)森下翔太4(三)佐藤輝明5(一)大山悠輔6(左)島田海吏7(指)郄寺望夢8(捕)坂本誠志郎9(遊)小幡竜平先発：村上頌樹