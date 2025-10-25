【阪神スタメン】日本シリーズ初戦のオーダー発表 DHは盪望夢 島田海吏をレフトで先発起用
◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)
いよいよ日本シリーズが開幕。両チームの初戦スタメンが発表されました。
阪神は1番から5番まで、シーズンを支えた盤石なラインアップ。初戦はソフトバンクの本拠地のためDHの適用可能となり、郄寺望夢選手を起用しています。さらにレフトには島田海吏選手を起用しました。
先発のマウンドにあがるのは村上頌樹投手。今季26試合に先発登板し14勝4敗、防御率2.10で最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手3冠を獲得しました。今季は交流戦でもソフトバンクと対戦。この日は8回1失点と好相性を見せました。
▽両チームのスタメン
【ソフトバンク】
1(左)柳田悠岐
2(中)周東佑京
3(右)柳町達
4(指)近藤健介
5(一)栗原陵矢
6(遊)川瀬晃
7(三)野村勇
8(捕)海野隆司
9(二)牧原大成
先発：有原航平
1(中)近本光司
2(二)中野拓夢
3(右)森下翔太
4(三)佐藤輝明
5(一)大山悠輔
6(左)島田海吏
7(指)郄寺望夢
8(捕)坂本誠志郎
9(遊)小幡竜平
先発：村上頌樹