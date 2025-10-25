¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¹õËë¤¬·ãÇò¡Ö¼«¡¦°ÝÏ¢Î©¤ò·è¤á¤¿ÅÅ·â£´£°Ê¬¡×ÉñÂæÎ¢¡Ö¤½¤³¤Ç´°Á´¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¡×Î¾ÅÞ¤Î¡ÖÃç¿ÍÌò¡×¤¬Æ°¤¤¤¿
¡¡£²£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼«¡¦°ÝÏ¢Î©¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¹ç°ÕÀ¯ºö¿ä¿ÊÃ´ÅöÊäº´´±¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÄ¾·â¡£±óÆ£»á¤¬¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤È°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë£¹Æü¤ÎÆü¤Ë¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¡Ê¹â»Ô»á¤Î¡ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤¬¤Õ¤Ã¤È¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸øÌÀ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â»Ô»á¤È¡Ö¤â¤¦£±²óÏÃ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÊý¸þÀ¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤¿¤á¡ÖËüÇî¤ÎÊÄ²ñÆü¤Ë¤ª¸ß¤¤¡Ê¹â»Ô»á¤ÈµÈÂ¼»á¡Ë¤Î·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òËÍ¤¬¥¯¥í¥¹¤Ç¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¡¢£´£°Ê¬´Ö¡ÊÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤âµÈÂ¼¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤È¡×¤È¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃç¿ÍÌò¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£»á¤Ï¡Ö¡Øµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤â¡Ø¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¡Ø¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤à¤Î¡©¡Ù¤È¡ÊµÈÂ¼»á¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ØÀ§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç´°Á´¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¹â»Ô»á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·èÃÇÎÏ¤ÎÁá¤µ¤¬À¯¼£²È¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¿¿¹üÄº¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£