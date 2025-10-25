ラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで２６日に開催されるイベント「ＦＩＧＨＴＥＲ１００」の日韓戦前日会見をライブ配信した。

同大会には１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で“孤高の闘神”として人気だった飯田将成も出場。この日の前日計量で相手の“韓国の狂犬”イ・スンヒョン（韓国）が１３キロ超過し、ノッコンは「韓国のやつらは体重を守らなさすぎ。反省してるんやったらまだしも、ニヤニヤニヤニヤして。なめてるんかな」と怒りを滲ませた。韓国の監督は「ルールによって、守らなかったのでは韓国の代表としては申し訳ない」としつつ「あの子は格闘技選手ではない。ストリートで１番のファイター。だからルール守るわけがない。ファイトマネーも飯田より２００倍少ない」と弁解。イ・スンヒョンも「ダイエット失敗した。本当に申し訳ない。本当に努力はした」と釈明した。

危険な体重差となるが、試合は実施される見込み。飯田は「相手が１３キロぐらいかなオーバーしたみたいなんですけど、ここまできたんで倒すだけです。秒殺します」と宣言した。

飯田は会見前に自身のＳＮＳを更新。飯田の試合は８５キロ契約だったが、「相手９８キロなんだけど、、、。１３キロオーバー キレるより笑える」と綴っていた。

飯田は７月に大阪で開催されたＢＤ１６に出場予定だったが、運営の溝口勇児ＣＯＯと揉めて、直前で辞退し波紋を呼んだ。ＢＤ出禁が続いているノッコン寺田から打診を受けて、今回の興行への出場を決めた。