◇明治安田J1リーグ第35節 鹿島1―1京都（2025年10月25日 サンガS）

鹿島が土壇場の同点ゴールで引き分けに持ち込んだ。敵地に乗り込んだ3位・京都との大一番。最後の最後で勝負強さを見せたのは、やはりエースのFW鈴木優磨だった。

0―1で迎えた後半51分のラストプレー。右サイドのMF松村が左足を振る瞬間、鈴木は試合途中からつっていた右足を一度伸ばす。最後の力を振り絞った。ふわりと上がったクロスにファーサイドへ飛び込む。相手DFの前に出て右足を伸ばすと、ボールはゴール右隅に吸い込まれた。「クロスに入っていくのは自分の強み。それが久しぶりに出たかな」。チーム3試合ぶりの得点となった起死回生の一撃に、右足を引きずりながら雄叫びを上げた。

そのまま敗れていれば京都に勝ち点2差に縮められ、2位・柏には勝ち点で並ばれていただけに、敵地でもぎ取った勝ち点1は大きな意味を持つ。鈴木はこれで国内復帰後、3年連続の2桁得点に到達。「ちょっと遅かったですね。もう少しチャンスがあったので取りたかった」と言い、「残り3つ勝ち続けないと優勝できない。今日は何とかつなげましたけど、あとは自分たち次第。個人としてももっと伸ばしていきたい」とラストスパートを誓った。