¿¹»³ÎÉ»Ò¡¡Â©»Ò¡¦Ä¾ÂÀÏ¯¤¬²Î¼ê¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Ö»ä¤âÀ¨¤¤ÌµÀÕÇ¤¤Ç¡Ä¡×¡¡ÃÏ¸µ¤Î±Ø¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤¬¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹»³ÎÉ»Ò¡Ê77¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦28¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ä¹ÃË¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡Ê49¡Ë¤¬²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¾ÂÀÏ¯¡£¡ÖNON STYLE¡×ÀÐÅÄÌÀ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²Î¼êÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹»³¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆþ¼Ò»î¸³¤È¤«¡Ê¼õ¤±¤ë¡Ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡£»ä¤âÀ¨¤¤ÌµÀÕÇ¤¤Ç¡È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç²»³Ú¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¿¹»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²Î¤¤½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ìÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÄ¾ÂÀÏ¯¤¬¡Ë¶Ê¤òÁÕ¤Ç¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡ÈÃ¯¤Î¶Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È²¶¤Î¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¡È²¶¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡È¶Êºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡ÊÃÎ¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡È¤³¤ì²Î¤ï¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤â¡Ø¹â¹»»°Ç¯À¸¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç²Î¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é²¿¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿¤«¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉáÄÌ¤Î±Ø¤Ç¤¹¤è¡£±Ø¤ÎÁ°¤Ç²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡×¤È¿¹»³¡£¡Ö¡È¤¢¤é¡¢Ä¾ÂÀÏ¯¤ÎÀ¼¤À¤ï¡É¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤¬¡È¤À¤á¤À¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç²Î¤Ã¤Á¤ã¡É¤Ã¤Æ¡ÊÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£