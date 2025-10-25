村重杏奈、前代未聞の初表紙記念記者会見 “大人な”1st写真集発売も突如発表「総選挙圏外だった女の大逆襲」
タレントの村重杏奈（27）が25日、都内で行われ「『ViVi』表紙記念記者会見」に登場した。会見では村重が1st写真集の発売を突如発表した。
【全身ショット】美ふとももあらわな村重杏奈
元HKT48の一期生で、明るく独特なポジティブキャラでバラエティーやコメンテーターとして活躍する一方、モデル・俳優としても活躍している村重が、『ViVi』12月号特別版（講談社）の表紙に登場する。村重がファッション誌の表紙を飾るのは初となる。これをを祝して、きょう25日に前代未聞の『ViVi』特別版お渡し会＆記者会見を行った。
初の表紙に「やった〜！うれしい！」と大喜びの村重。初めて買った雑誌が『ViVi』だったといい「まさか表紙を飾らせていただけるなんて…」と感激し、「バラエティーのイメージが超強いと思うんですけど、めっちゃかわいいんです！」とアピールした。
また、会見中には村重から「来年なんですけど、写真集出します！」と突如発表。「2024年あたりから“品”を取り戻しつつあるんですけど、ギャルを捨てて、大人村重で行っちゃいます！ガラリと雰囲気を変えて、『うわこれは大人だわ』っていう写真集を作りたいと思います！」と宣言した。
「アイドル時代は不人気だったので出させてもらえなかった」と自虐しつつ、今回“1st写真集”であることも明かす。「『ViVi』はセクシーなエロの先駆者にしてくださった。そのおかげで、ネガティブに思ってたバスとも出せるようになったのは大きな一歩でした」といい、「総選挙圏外だった女の大逆襲！人生何があるか分からない」と喜び全開で笑顔を浮かべていた。
