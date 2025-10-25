秋に行きたいと思う「山形県の絶景スポット」ランキング！ 2位「月山」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「山形県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「紅葉と山の雄大な景色が楽しめ、晴れた日は日本海まで見渡せます。登山やドライブの目的地としても人気のスポットです」（30代女性／大阪府）、「紅葉と霧が重なると幻想的な風景になって、登山も気持ちいいから」（50代女性／兵庫県）、「赤と緑が散りばめられた山肌を近くで見ることができるから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「ロープウェイで遠近両方の紅葉が楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「紅葉の蔵王連峰をゆっくり散策したいから」（30代女性／埼玉県）、「山頂から裾野へ広がる紅葉のグラデーションを、空中から360度のパノラマで満喫できます」（60代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：月山（鶴岡市）／34票出羽三山の一つで、その雄大さと信仰の山としての歴史を持つ名峰です。高山植物が咲き乱れる夏とは異なり、秋は山肌が黄金色に輝く草紅葉が広がり、深まる秋を感じさせます。雄大な山容と、季節の移ろいを感じられる景色は、多くの人を魅了します。
1位：蔵王連峰（山形市）／59票山形県と宮城県にまたがる火山群で、秋には広範囲にわたって見事な紅葉が見られることで知られています。特に蔵王エコーラインやハイラインからの眺めは圧巻で、山々が織りなす錦の絨毯のような風景は絶景です。火口湖「御釜」と紅葉のコントラストも人気の理由です。
