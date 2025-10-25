¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¡ß¡Ö¶Ë³ÚÅò¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª¡¡É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÎÐÃ«½Ðµ×¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÈÎÇä¤Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA Âè2ÃÆ¡È¶Ë³Ú¤Î¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡ªPLUS ULSPA¡Ê¥×¥ë¥¹¥¦¥ë¥¹¥Ñ¡Ë¡ª¡É¡×¤¬¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¥°¥ë¡¼¥×26Å¹ÊÞ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼1Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡ª¡¡½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£6¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¤â
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA Âè2ÃÆ¡È¶Ë³Ú¤Î¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡ªPLUS ULSPA¡Ê¥×¥ë¥¹¥¦¥ë¥¹¥Ñ¡Ë¡ª¡É¡×¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¡¢¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¡¢´ÛÆâÁõ¾þ¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Æþ´ÛÎÁ¶â¤Ë¥×¥é¥¹ÎÁ¶â¤Ç¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿6¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÅò¡×¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊCV¡¥»³²¼Âçµ±¡Ë¤Ë¤è¤ë´ÛÆâÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¯¤Î¡È¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¡É¥¨¥Ó¾¡Ð§¡×¤ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤âÈÎÇä¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥ã¥é¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥° ¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¤¡¢2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡ÖÏÂ»æÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡ª¡¡½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£6¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¤â
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA Âè2ÃÆ¡È¶Ë³Ú¤Î¹¹¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ø¡ªPLUS ULSPA¡Ê¥×¥ë¥¹¥¦¥ë¥¹¥Ñ¡Ë¡ª¡É¡×¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¡¢¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¡¢´ÛÆâÁõ¾þ¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¯¤Î¡È¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¡É¥¨¥Ó¾¡Ð§¡×¤ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤âÈÎÇä¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥ã¥é¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥° ¥í¥Ã¥«¡¼¥¡¼É÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¤¡¢2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡ÖÏÂ»æÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£