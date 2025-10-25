「本当ですか！」森保監督の視察を知り、照れ臭そうな笑顔！ 全３得点に絡んだFC東京FWは自信に満ち溢れていた
圧巻のパフォーマンスだった。
FC東京は10月25日、J１第35節でファジアーノ岡山と味の素スタジアムで対戦し、３−１で勝利。この一戦で全得点に絡み、圧倒的な存在感を示したのがFW佐藤恵允だ。
後半開始早々の48分、ペナルティエリア中央で縦パスを巧みなトラップで収め、右足のコントロールシュートでネットを揺らし、先制点を挙げると、１−１と追いつかれて迎えた88分には、俵積田晃太の勝ち越しゴールをお膳立てした。
さらにその２分後、ボックス手前から思い切りよく右足を振り抜き、ダメ押しの３点目を決めた。
試合後、ミックスゾーンに現れた佐藤の表情は自信に満ち溢れていた。それは本人も実感しているところだ。
「だいぶ余裕を持ってプレーできているなと。ライン間でボールを受ける時も、周りが見えているからターンできて、そこから運べている。そういうのは、シュートのシーンだけじゃなくて、試合の中でいろいろなところに表れていると思う。そこは自分の成長。余裕を持ってプレーできている実感はあります」
記者から、この試合に日本代表の森保一監督が視察に訪れていたことが伝えられると、「本当ですか！」と照れ臭そうな笑顔。目ざすところはやはりA代表だろう。アピールに成功した佐藤は「これに満足せずに続けていきます」と気を引き締め、スタジアムを後にした。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
