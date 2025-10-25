「ただただ残念」新潟がリーグ戦４試合を残して無念のJ２降格決定…ファンからは「一言で言うと失望」「この悔しさを忘れないように」の声
勝点22でJ１最下位のアルビレックス新潟のJ２降格が決定した。
10月25日にJ１第35節の８試合が各地で開催。残留圏の17位・横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島と対戦し、３−０で勝利。この結果、25日に試合がなかった新潟と横浜FMの勝点差は「15」に。シーズンの残り４試合で新潟が全勝しても、横浜FMに勝点で及ばず、降格圏内の18位以下が確定した。
新潟の公式Xが「本日、10月25日（土）の試合結果により、当クラブの来シーズンのJ２リーグ降格が決定いたしました。アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ、深くお詫びを申し上げます」と題し、J２降格を伝えると、以下のような声が上がった。
「J１に戻るのにも厳しい戦いが続きそう」
「選手はここまでこの環境でよく頑張った」
「ただただ悲しい」
「ただただ残念」
「この結果を受けてクラブ全体でどうしていくのか、方向性を考えてください」
「この悔しさを気持ちを忘れないように」
「一言で言うと失望」
「J２落ちても変わらず応援するので、またJ１に上がってこよう」
「せめて残りの試合は勝ちましょう」
降格は決まってしまったが、最後まで力の限りを尽くして戦い抜きたい。新潟は26日にヴィッセル神戸と相まみえ、以降は湘南ベルマーレ、柏レイソル、FC東京と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
10月25日にJ１第35節の８試合が各地で開催。残留圏の17位・横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島と対戦し、３−０で勝利。この結果、25日に試合がなかった新潟と横浜FMの勝点差は「15」に。シーズンの残り４試合で新潟が全勝しても、横浜FMに勝点で及ばず、降格圏内の18位以下が確定した。
新潟の公式Xが「本日、10月25日（土）の試合結果により、当クラブの来シーズンのJ２リーグ降格が決定いたしました。アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ、深くお詫びを申し上げます」と題し、J２降格を伝えると、以下のような声が上がった。
「選手はここまでこの環境でよく頑張った」
「ただただ悲しい」
「ただただ残念」
「この結果を受けてクラブ全体でどうしていくのか、方向性を考えてください」
「この悔しさを気持ちを忘れないように」
「一言で言うと失望」
「J２落ちても変わらず応援するので、またJ１に上がってこよう」
「せめて残りの試合は勝ちましょう」
降格は決まってしまったが、最後まで力の限りを尽くして戦い抜きたい。新潟は26日にヴィッセル神戸と相まみえ、以降は湘南ベルマーレ、柏レイソル、FC東京と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集