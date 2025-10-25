「ただただ残念」新潟がリーグ戦４試合を残して無念のJ２降格決定…ファンからは「一言で言うと失望」「この悔しさを忘れないように」の声

「ただただ残念」新潟がリーグ戦４試合を残して無念のJ２降格決定…ファンからは「一言で言うと失望」「この悔しさを忘れないように」の声