日清カップヌードルから「ペルー式チキンのクリーム煮込み味」誕生! ペルーの名物料理をアレンジ
日清食品は10月27日、「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」(希望小売価格236円/税別)を全国で発売する。
"世界のおいしいを、お届け!"がコンセプトの「世界のカップヌードル」シリーズは、世界各国で親しまれている料理を素材やレシピにこだわって再現した商品。「いつものカップヌードルとは違った味わいが楽しめる」と、女性を中心に好評を得ている。
ペルーは、長い歴史と豊かな風土の中で育まれた多彩な食文化を持ち、"世界一の美食の国" ともいわれている。ペルーの名物料理「アヒ・デ・ガジーナ」は、鶏肉を黄色唐辛子や香味野菜、牛乳などと一緒に煮込み、オリーブを添えてごはんと一緒に食べる伝統的なメニュー。今回、この料理をカップヌードル流にアレンジした新商品を発売する。チキンのうまみを濃縮したクリーミーなスープに、ニンニクやパプリカなどを加えることで、濃厚かつパンチのある一杯に仕上げた。黄色唐辛子とオリーブの芳醇な風味がアクセントとなり、エキゾチックな味わいが際立つ。具材には"白謎肉"(味付鶏ミンチ)、たまご、ニンジンを使用している。
