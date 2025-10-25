¡Ú¥¯¥¤¥º¡Û¤ªÃã¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤É¡¼¤ì¤À? - »Ò¤É¤â¸þ¤±¥¯¥¤¥º¤Î¤Ï¤º¤¬Âç¿Í¤âÂç¶ìÀï!?
µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡¦°ìÊÝÆ²ÃãÊÞ(@ippodoteajp)¸ø¼°X¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈÌÜÍø¤¥¯¥¤¥º¡É¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿!
¡Ö¤ªÃã¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¡¢¤É¡¼¤ì¤À??¡×
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñÌä¡£Âç¿Í¤Ç¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä!
¤³¤Á¤é¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤ä¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÎÉÌä¤Ç¤·¤Æ😏¤ª¤È¤Ê¤Î³§¤µ¤Þ¤â¤¼¤Ò!
.
¤ªÃã¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤É¡¼¤ì¤À??
(@ippodo_tea_jp¤è¤ê°úÍÑ)
·Á¤Î°ã¤¦ÎÐ¿§¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬6Ëç¡¢¤É¤ì¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÃã¤È¤·¤Æ°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Î¥¡×¤ÎÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¿¨¤Ã¤ÆÍÕ¤Î¼Á´¶¤ò³Î¤«¤á¤¿¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¤«¤¤¤À¤ê¤¹¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²èÁü¤À¤±¤Ç¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ¡×¤«¡Ö2ÈÖ¡×¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö1ÈÖ¤Ç¤¹!1ÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¡¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£ ÍÄ¾¯´ü¡¢¼Â²È¤ÎÃãÅ¦¤ß¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö2 ¤ªÃãÅ¦¤ß¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö2ÈÖ!!¡¡¤ªÃãÇÀ²È¤¬¿ÆÀÌ¤Ë¤¤¤ë¤«¤éÂ¿Ê¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö3ÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö5!!!!¡×¡Ö½À¤é¤«¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç6ÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢²óÅú¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë4ÈÖ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÂÁö¤·¤¹¤®¤Æ¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤â(¾Ð)¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¶ìÀï¤Ö¤ê¡£
¤µ¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä?
³§¤µ¤Þ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´²óÅú¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!
.
Àµ²ò¤Ï¡Ä1¤Ç¤¹!
.
1.¥Á¥ã¥Î¥
2.·î·Ë¼ù
3.¥Ä¥Ð¥
4.¤â¤ß¤¸
5.¥ª¥ê¡¼¥Ö
6.¥Ð¥¸¥ë
.
¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´ÌäÀµ²ò¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í🤗
À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹✨ (@ippodo_tea_jp¤è¤ê°úÍÑ)
Àµ²ò¤Ï¡Ö1ÈÖ¡×¤Ç¤·¤¿!
Âç¿Í¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£²ó¤Î¤ªÃã¤ÎÍÕ¥¯¥¤¥º¡£¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¤ªÃã¡×¤â¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î»Ñ¤È¤Ê¤ë¤È°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤ªÃã¡×°Ê³°¤Ç¤â¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
