タレントの村重杏奈（27）が25日、都内でViVi表紙記念の会見を行った。

今月23日に発売されたViVi12月号特別版の表紙を飾る。これまでさまざまなファッション誌に登場しているが、表紙に登場するのは初となる。「やったー！うれしい」と喜びを爆発させた。自身でも35冊購入したという。

同誌を愛読してきたといい「巣立った気持ちになりました」と独特なコメントでも喜びを口にした。コンプレックスだった胸も今回は自信になった。「ヘルシーなエロにしていただきました。必死になって売りたい」と気合を入れた。

この日は重大発表と銘打ち、デジタルフォトブックの発売を発表した。掲載できなかったカットを集めたフォトブックとなる。「載りきらなかった部分も含め、おじさんも見捨てません。ドッキリのように決まった。物足りない方はぜひ見てください」と呼びかけた。

来春の初写真集発売も公表。「村重は2024年から品を取り戻しつつあるんですね。品を取り戻したい。来年はギャル村重を卒業して“大人村重”になりたい。ギャルを卒業します。花粉に乗って村重が来ます。ヘルシーな先駆者として、ヘルシーで、誰しもが息をのむ大人の色気を出したい」と力強く言い切った。