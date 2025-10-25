◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025（2025年10月25日 東京・国立競技場）

世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19（前半3―14）で敗れた。

7月のウェールズ2連戦以来の代表復帰となったNo・8リーチ・マイケル（BL東京）は先発出場し、後半28分までプレー。歴代最多の98キャップを誇る大野均に続き、日本代表として2人目の通算90キャップに到達した。

今月7日に37歳の誕生日を迎えても衰え知らずの闘将は、68分間のプレーでタックル21回、ボールキャリー12回を記録。主将は外れたものの変わらぬ存在感でフィフティーンをリードし続けた。

わずか4点差の敗戦には「本当に悔しい。でもチームの可能性をやっと皆さんに見せられたかなと思う。これからどんどんどんどん強くなると思う」と自信を得たようす。今後は世界ランキング1位の南アフリカなど強豪と対戦するテストマッチ4連戦の欧州遠征が控えており、「また強い相手が待っているので、反省するところは反省し、切り替えて次に向けて準備したい」と話した。