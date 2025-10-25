上野樹里　　photo：草刈雅之 （C）oricon ME inc.

　俳優・上野樹里（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。自宅の花瓶に飾られた、華やかな花々を披露した。

【動画】上野樹里「私の家にある花瓶」ずらり！

　上野は今月3日から23日まで、自身がデザインとディレクションを手がけるブランド『TuiKauri（トゥイカウリ）』のポップアップストアを開催していた。

　この日の投稿では、「POP UPでいただいたお花さん達、とても綺麗です　私の家にある花瓶、総出で生けさせてもらってます」とつづり、色鮮やかな花が並ぶ様子を紹介。デザイン豊富な花瓶に生けられた花々がずらりと並び、上野のセンスが光るインテリア空間が広がっている。

　「他にもまだ」あるといい、「皆さんありがとうございます」と感謝を言葉を添えた。

　この投稿には「素敵ですね〜」「見惚れてます」「花瓶もきれい〜」などのコメントが寄せられている。