上野樹里、「私の家にある花瓶」を披露 ズラリと並ぶ花々に「素敵」「花瓶もきれい」と反響
俳優・上野樹里（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。自宅の花瓶に飾られた、華やかな花々を披露した。
【動画】上野樹里「私の家にある花瓶」ずらり！
上野は今月3日から23日まで、自身がデザインとディレクションを手がけるブランド『TuiKauri（トゥイカウリ）』のポップアップストアを開催していた。
この日の投稿では、「POP UPでいただいたお花さん達、とても綺麗です 私の家にある花瓶、総出で生けさせてもらってます」とつづり、色鮮やかな花が並ぶ様子を紹介。デザイン豊富な花瓶に生けられた花々がずらりと並び、上野のセンスが光るインテリア空間が広がっている。
「他にもまだ」あるといい、「皆さんありがとうございます」と感謝を言葉を添えた。
この投稿には「素敵ですね〜」「見惚れてます」「花瓶もきれい〜」などのコメントが寄せられている。
【動画】上野樹里「私の家にある花瓶」ずらり！
上野は今月3日から23日まで、自身がデザインとディレクションを手がけるブランド『TuiKauri（トゥイカウリ）』のポップアップストアを開催していた。
この日の投稿では、「POP UPでいただいたお花さん達、とても綺麗です 私の家にある花瓶、総出で生けさせてもらってます」とつづり、色鮮やかな花が並ぶ様子を紹介。デザイン豊富な花瓶に生けられた花々がずらりと並び、上野のセンスが光るインテリア空間が広がっている。
「他にもまだ」あるといい、「皆さんありがとうございます」と感謝を言葉を添えた。
この投稿には「素敵ですね〜」「見惚れてます」「花瓶もきれい〜」などのコメントが寄せられている。