【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグは２４日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）がトロントで開幕した。

大谷、山本、佐々木らが所属し、連覇がかかるドジャース（ナ・リーグ）は、３２年ぶりの制覇を目指すブルージェイズ（ア・リーグ）に４―１１で敗れて黒星スタート。大谷は１番指名打者で出場し、七回に自身ＷＳで初アーチとなる２点本塁打を放って４打数１安打２打点だった。２５日の第２戦もトロントで行われ、ドジャースは山本が先発する。

７点を追う九回二死、ドジャースの大谷の打席で、敵地のブルージェイズファンから「ウィー・ドント・ニード・ユー（お前は必要ない）」という大合唱がわき起こった。２０２３年オフの移籍交渉でブルージェイズを選ばなかった大谷への辛辣（しんらつ）なヤジだった。大谷は四球で出塁したが、続くベッツが倒れ、敗戦が決まった。

終わってみれば、序盤の好機で大谷が凡退したことが響いてしまった。１点を先制し、なおも二回一死満塁の場面で、９番パヘスが空振り三振。続く大谷は新人右腕イェサベジに対し、低めのスライダーを打って一ゴロに倒れた。追加点を奪えず、ベッツは「満塁のチャンスを逃したのがターニングポイントだった」と振り返った。

それでも、大谷は意地の一発を放った。試合の大勢が決した後だったが、２―１１の七回、内角低めのカーブをとらえ、右翼席最前列に運ぶ２ラン。ＷＳでは自身初、日本人選手では松井秀喜（当時ヤンキース）以来となるアーチだった。「本塁打は素晴らしかった。これで調子を上げてくれれば」とロバーツ監督。打線のカギを握る大谷の巻き返しを期待した。（帯津智昭）