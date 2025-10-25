◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）

柏はホームで横浜ＦＣと対戦し、２―０で勝利した。序盤から今季の柏らしくボールを保持しながらチャンスをうかがうと、後半２７分にＭＦ山田雄士がミドルシュートを決めて先制。さらに４分後にはＭＦ仲間隼斗がだめ押しの追加点を決めた。

相手は序盤からラインを下げてくるスタイルで臨んだが、一瞬の隙を突いて２点を獲得。守備でもフィジカルの強い前線のＦＷのカウンターを狙ってくる相手に対してはね返し、攻撃の時間を長くさせた。ロドリゲス監督は「特に前半、ローブロックを敷く横浜ＦＣさんのブロックをなかなか打開できなかった」と苦戦したことを明かしつつ「後半は横浜ＦＣさんが狙っていたカウンターアタックをしっかりと警戒し、それを阻止しつつ、押し込んだ状態で忍耐強くプレーし続け、チャンスをうかがい、ゴールを決めて勝ち点３を取れた。攻守にわたって素晴らしい試合を出来た」と胸を張った。

首位の鹿島は同時刻に行われた京都との一戦で引き分け。１点ビハインドで進みながら後半ＡＴにＦＷ鈴木優磨が意地の同点弾を決めて、柏は勝ち点差で並ぶことができなかった。しかし、勝ち点差はたったの１。シーズン残り３試合で、僅差の勝負を繰り広げることになる。指揮官は「１試合１試合集中してプレーすることが重要。順位表と勝ち点差に気持ちを向けることは決して意味が無いこと」と強調すると「目の前の試合に集中することは決して簡単なことではありません。しかし選手達は今、１試合１試合することが出来ている。今日のように目の前の試合に集中することが重要」と気を引き締めた。