元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2025年10月17日、自身のインスタグラムを更新。タレントの重盛さと美さん（37）との密着ショットを披露した。

「YouTube撮影デート」

板野さんは、「YouTube撮影デート」と明かし、ピースサインをして密着する様子や、一緒にジャンプする姿など、重盛さんとの2ショットを投稿。「さっちゃん撮影プロすぎて可愛く撮ってくれた写真は近日インスタ載せる」とつづっていた。

また、「さっちゃんともちん？さともみ？トモシゲ？どれがすき？笑」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真で、板野さんは白いキャップをかぶり、白い半袖とデニムを着用。重盛さんは緑色のキャップをかぶり、黒いパーカーとデニムを着こなしている。そのほかにも、2人はいろんな表情やポーズの写真を公開した。

この投稿には、「二人とも可愛すぎるー」「こーゆー自然な感じが1番かわいいっっ」「ふたりとも若すぎる、、、」「この2人は最強すぎる」「可愛いが渋滞」といったコメントが寄せられている。