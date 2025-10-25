泡盛と日本酒が織りなす、南国と和の極上カクテル【THE カクテルバイブル500】

ビール＆日本酒など【パシフィック愛ランド（Pacific Island）】

泡盛カクテルコンテストの優勝作

2004年の第1回全国泡盛カクテルコンテストで優勝し、沖縄県知事賞を受賞したカクテル。個性的な味わいの泡盛をベースに、鮮やかなリキュールを使い、青い海と空を表現。南国フルーツもたっぷり飾ってゴージャスに。

レシピ

泡盛：30ml

ヒプノティック：20ml

ブルーキュラソー：20ml

パイナップルジュース：30ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。クラッシュドアイスを詰めたグラスに注ぐ。花やカットしたパイナップルなどのフルーツを飾りつけて完成。

ひとことメモ

コンテスト優勝の副賞がラスベガス旅行だったのも思い出深い。

ビール＆日本酒など【芭蕉（Basho）】

「奥の細道」の旅を和テイストで表現

松尾芭蕉の「奥の細道」の旅に思いを馳せたオリジナルの一杯。日本酒とほのかに香るグリーンティーのリキュール、そして仕上げのゆずにいたるまでのすべてを情緒あふれる和テイストで表現した。

レシピ

日本酒：50ml

グリーンティーリキュール（ドーバー）：10ml

氷を入れたグラスにすべての材料を入れ、軽く混ぜる。ゆずツイストを添えて完成。

ひとことメモ

芭蕉もかつて訪れた奥羽山脈の緑深い山谷を思わせる一杯。インバウンドで訪れる外国のお客様にも喜ばれる。

ビール＆日本酒など（Beer & Japanese sake）

ここでは、日本人に長く親しまれているビールや日本酒、「日本のスピリッツ」と呼ばれる焼酎などがベースのカクテルをご紹介。カクテルに使う際には、日本酒なら辛口でさっぱりとした本醸造、焼酎であればまずは甲類から始めてみるのがおすすめ。泡盛は、タイ米を原料に黒麹で仕込む沖縄の焼酎。

