あすは低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨となりそうです。東海や関東、北陸、東北南部は、午後ほど、雨足の強まる所があるでしょう。北海道は朝のうち晴れ間がありますが、夕方以降は激しい雨になる所があり、沿岸では風も強まるため注意が必要です。

西日本各地は、きょうより高くなる所が多いでしょう。東日本は、きょうと同じような気温の所が多く、日中は18℃前後の予想です。ただ、東京は寒さが続き、最高気温は16℃止まりの予想です。厚手の上着をご用意ください。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：15℃　釧路：13℃
青森　：19℃　盛岡：15℃
仙台　：16℃　新潟：20℃
長野　：19℃　金沢：20℃
名古屋：19℃　東京：16℃
大阪　：22℃　岡山：23℃
広島　：22℃　松江：22℃
高知　：27℃　福岡：24℃
鹿児島：28℃　那覇：29℃

週明けは、北から強い寒気が流れ込む見込みです。北海道は平地でも雪の積もる所があり、風も強まって荒れた天気となるでしょう。東北から西日本にかけての太平洋側は月曜日から天気は回復し、秋晴れを楽しめる日がありそうです。朝晩の冷え込みは強いため、体調管理にご注意ください。