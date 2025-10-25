あすは低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨となりそうです。東海や関東、北陸、東北南部は、午後ほど、雨足の強まる所があるでしょう。北海道は朝のうち晴れ間がありますが、夕方以降は激しい雨になる所があり、沿岸では風も強まるため注意が必要です。

西日本各地は、きょうより高くなる所が多いでしょう。東日本は、きょうと同じような気温の所が多く、日中は18℃前後の予想です。ただ、東京は寒さが続き、最高気温は16℃止まりの予想です。厚手の上着をご用意ください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：13℃

青森 ：19℃ 盛岡：15℃

仙台 ：16℃ 新潟：20℃

長野 ：19℃ 金沢：20℃

名古屋：19℃ 東京：16℃

大阪 ：22℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：22℃

高知 ：27℃ 福岡：24℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

週明けは、北から強い寒気が流れ込む見込みです。北海道は平地でも雪の積もる所があり、風も強まって荒れた天気となるでしょう。東北から西日本にかけての太平洋側は月曜日から天気は回復し、秋晴れを楽しめる日がありそうです。朝晩の冷え込みは強いため、体調管理にご注意ください。