「バットで殴られ…」元ロッテ捕手が外国人選手から受けた衝撃ラフプレーを激白「絶対にわざと」

スポーツ界の“オフレコ話”を深掘りする番組『オフレコスポーツ』。

10月24日（金）の放送には、元千葉ロッテマリーンズの里崎智也がゲスト出演。現役時代に激怒したエピソードや、プロ野球界の“恐ろしい裏側”について語った。

【映像】元ロッテ・里崎智也が語るプロ野球の裏側！選手間で存在した“秘密のサイン”

まず里崎が振り返ったのは、2009年8月に行われた楽天との一戦。

「対戦相手にリンデンという外国人選手のバッターがいて、調子が悪かったんです。でもインコースを攻めないと抑えられないので、ガンガン攻めていったら、リンデンが怒っちゃって、バットで殴られた」（里崎）

番組内でも流れた当時の映像を見てみると、確かにリンデンがバントをしようと構えたバットがキャッチャー・里崎の顔面を直撃していた。キャッチャーマスクを被っていたものの、相当な衝撃があったに違いない。

里崎は「こんなヤツたぶんいないですからね。世界中探しても！」と、今でも怒りがおさまらない様子だ。

リンデンの言い分については「英語で言ってるからわからない」としつつも、「絶対にわざと！ ノーアウトでランナーがいないのに、バントするわけないんですよ」と断言した。

さらに、当時のチーム内の裏事情に触れ、「ナメた態度をとっている選手は全員いっちゃうよっていうことで、“デンジャラスサイン”っていうのがあった」と、衝撃のサインの存在を告白した。

「『デッドボールを投げましょう』みたいなことですか？」と尋ねられると、里崎はそれを否定し、「1発で仕留めろ（という意味）」と返答。「舐められたら終わりだから」と語気を強め、当時のプロ野球界の恐ろしい一面にスタジオは驚きに包まれた。