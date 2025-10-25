NBA史上最多…レギュラーシーズン開幕戦で5選手が40得点超えを記録

NBAの2025－26レギュラーシーズンは開幕から4日目を終え、全30チームが1～3試合をこなした。ウェスタン・カンファレンスではオクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズ、イースタン・カンファレンスはニューヨーク・ニックスとミルウォーキー・バックスがそれぞれ2戦全勝としている。

開幕からケガで欠場している選手たちを除くと、多くの選手たちが今シーズン開幕戦を終えたのだが、2025－26シーズンの初戦では5選手が40得点超えをマーク。『ESPN Insights』によると、これはNBA史上最多だという。

10月22日（現地時間21日、日付は以下同）にはロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチが43得点12リバウンド9アシスト2スティールを記録。続く23日にはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシーが40得点6アシスト2スティール、スパーズのビクター・ウェンバンヤマが40得点15リバウンド3ブロック、ミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズが41得点7リバウンドを記録。

そして24日に、デンバー・ナゲッツのアーロン・ゴードンがキャリアハイの50得点をたたき出し、計5選手が40得点以上を奪ってシーズン初戦を終えた。

また、24日にはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）が55得点、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが42得点、25日にはドンチッチが49得点と、スター選手たちが高得点を連発している。

そのため、今シーズンのNBAではこれから先も40得点ゲームを記録する選手たちが続々と出てくることになりそうだ。



ABSOLUTE CINEMA 🙌

There have been five players with a 40-point performance in 2025 season-openers, the most such performances in a single season in NBA history. pic.twitter.com/hdmQD6Hwzh

- ESPN Insights (@ESPNInsights) October 24, 2025

【動画】開幕戦で40得点をマークしたウェンバンヤマ！





