C大阪が5か月半ぶりの2連勝! 川崎Fは序盤2失点から1点返せず…5戦ぶり黒星
[10.25 J1第35節 C大阪 2-0 川崎F ヨドコウ]
J1リーグは25日に第35節を行った。10位のセレッソ大阪と6位の川崎フロンターレの対戦は、C大阪が2-0で勝利した。
序盤から攻勢を強めたC大阪は、前半4分に先制に成功。後方からのロングボールをMFチアゴ・アンドラーデが折り返し、ゴール前でFWラファエル・ハットンが冷静に決めた。7分には相手のクリアミスを拾ったMF田中駿汰が右足ミドル。ゴール左に突き刺し、2-0と点差を広げた。
追いかける川崎Fは前半20分、MF伊藤達哉がPA右から右足シュートを放つも、GK福井光輝のセーブに阻まれる。1点を返せないまま、前半は2点ビハインドで折り返した。
ハーフタイムで川崎Fは2枚替え。DFフィリップ・ウレモヴィッチとMF大関友翔を入れる。後半15分にはMF家長昭博も出場した。後半から川崎Fは何度も決定機を作るが、一矢報いることができない。
試合はそのまま終了し、C大阪が2-0で勝利。5月6日の第15節以来の2連勝となった。一方、川崎Fは5試合ぶりの黒星を喫した。
