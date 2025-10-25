├途中出場の山田雄士と仲間隼斗のゴールで今季2度目の3連勝、柏が首位猛追! 残留争う横浜FCは痛い敗戦…

├3試合連続でゴールに絡み進化を見せる柏DF山之内佑成、同じ大学4年MF細井響とのマッチアップには「負けられない」

├「より大きくチームに貢献できることもある」途中出場の重責担う柏MF仲間隼斗

└想定外だった“奇策”FW起用…広島DF荒木隼人「一番は自分が前に出ないといけない状況にならないように」