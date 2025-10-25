柏vs横浜FC 試合記録
【J1第35節】(三協F柏)
柏 2-0(前半0-0)横浜FC
<得点者>
[柏]山田雄士(72分)、仲間隼斗(76分)
<警告>
[横]ヤクブ・スウォビィク(48分)
観衆:12,950人
主審:池内明彦
├途中出場の山田雄士と仲間隼斗のゴールで今季2度目の3連勝、柏が首位猛追! 残留争う横浜FCは痛い敗戦…
├3試合連続でゴールに絡み進化を見せる柏DF山之内佑成、同じ大学4年MF細井響とのマッチアップには「負けられない」
├「より大きくチームに貢献できることもある」途中出場の重責担う柏MF仲間隼斗
└想定外だった“奇策”FW起用…広島DF荒木隼人「一番は自分が前に出ないといけない状況にならないように」
