【J1第35節】(三協F柏)

柏 2-0(前半0-0)横浜FC

<得点者>

[柏]山田雄士(72分)、仲間隼斗(76分)

<警告>

[横]ヤクブ・スウォビィク(48分)

観衆:12,950人

主審:池内明彦

├途中出場の山田雄士と仲間隼斗のゴールで今季2度目の3連勝、柏が首位猛追! 残留争う横浜FCは痛い敗戦…

├3試合連続でゴールに絡み進化を見せる柏DF山之内佑成、同じ大学4年MF細井響とのマッチアップには「負けられない」

├「より大きくチームに貢献できることもある」途中出場の重責担う柏MF仲間隼斗

└想定外だった“奇策”FW起用…広島DF荒木隼人「一番は自分が前に出ないといけない状況にならないように」