長崎vs今治 スタメン発表
[10.25 J2第34節](ピースタ)
※17:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 33 笠柳翼
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 15 岡野洵
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 20 中村慶太
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
FW 45 ガブリエル・チグロン
監督
高木琢也
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 17 持井響太
MF 18 新井光
MF 37 梅木怜
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 44 伊藤元太
DF 3 福森直也
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 36 横山夢樹
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
監督
倉石圭二
