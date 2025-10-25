[10.25 J2第34節](ピースタ)

※17:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 29 新井一耀

DF 44 江川湧清

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 33 笠柳翼

MF 50 翁長聖

FW 11 エジガル・ジュニオ

控え

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 15 岡野洵

DF 23 米田隼也

DF 25 櫛引一紀

MF 20 中村慶太

MF 34 松本天夢

FW 18 山崎凌吾

FW 45 ガブリエル・チグロン

監督

高木琢也

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 6 梶浦勇輝

MF 14 弓場堅真

MF 17 持井響太

MF 18 新井光

MF 37 梅木怜

MF 41 安井拓也

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

控え

GK 44 伊藤元太

DF 3 福森直也

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 36 横山夢樹

MF 50 三門雄大

FW 11 ウェズレイ・タンキ

監督

倉石圭二