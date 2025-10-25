横浜FMvs広島 試合記録
【J1第35節】(日産ス)
横浜FM 3-0(前半1-0)広島
<得点者>
[横]植中朝日(12分)、天野純(86分)、ジェイソン・キニョーネス(90分+1)
<警告>
[横]ジェイソン・キニョーネス(72分)、ユーリ・アラウージョ(80分)、鈴木冬一(87分)
主審:飯田淳平
├横浜FM、J1残留に大きく前進!! シーズン佳境の4-0→3-0連勝で降格圏と勝ち点5差に
├“奇策”荒木隼人FW起用も実らず0-3完敗…広島スキッベ監督「今の我々はオフェンス面であと一歩が足りない」
├初降格の危機から這い上がってきた横浜FM…ピッチ内外で束ねる主将・喜田拓也の統率術「うるせえと思われてもいい。みんなも聞く耳を持っている」
└「自分でもよく打ったなと」前半1発で仕留めた横浜FM植中朝日、献身プレスも脅威に「やるしかないと2人で話していた」
