途中出場の山田雄士と仲間隼斗のゴールで今季2度目の3連勝、柏が首位猛追! 残留争う横浜FCは痛い敗戦…
[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]
25日に開催されたJ1第35節、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと横浜FCが対戦。途中出場のMF山田雄士とMF仲間隼斗のゴールで柏が2-0の勝利。3連勝で首位を追走している。
2連勝、4引き分け、2連勝と8戦負けなしで2位に浮上した柏(勝ち点63)は、5-0の大勝を飾った前節・G大阪戦と同じ11人でスタート。2ゴールをあげたDFジエゴは左WB、DF山之内佑成(東洋大4年)は公式戦3試合連続で右WBでのスタメンとなった。
前節、ホームでの名古屋戦で後半ATに追いついて2-2で引き分けた18位・横浜FC(勝ち点32)。名古屋戦の先発からは累積による出場停止中のDFンドカ・ボニフェイスに代わってDF伊藤槙人が入ったほかは同じ11人が並び、MF細井響(新潟医療福祉大4年)がリーグ7試合連続で先発入り、山之内とマッチアップするかたちとなった。[スタメン&布陣]
立ち上がり、横浜FCは前線のFW櫻川ソロモン、FWジョアン・パウロ、FWルキアンをターゲットにロングボールを使って相手を押し込むと、細井のミドルシュートで柏ゴールを脅かす。さらに5分、DF福森晃斗のフィードはGK小島亨介がPA内ギリギリまで飛び出して処理されるも、こぼれ球をひろったルキアンがループシュート。しかし、ボールはクロスバーをかすめて、ゴールラインをわってしまう。
序盤をしのいだ柏はボールを保持しながら横浜FCを押し込む時間をのばしていく。横浜FCのブロックを前にシュートまで持ち込めないでいた柏だが、MF中川敦瑛がミドル、ジエゴのクロスからFW垣田裕暉がヘディングでシュートを狙っていく。自陣でプレーする時間が長くなる横浜FCは、ジョアン・パウロのクロスから櫻川がヘディンングシュートを放ったが、枠をとらえられない。
前半終盤には柏が相手PA内までパスワークで進入する回数を増やし、FW小泉佳穂がPA中央の垣田へくさびのパスを入れると、落としたところ山之内が左足で狙ったがGKヤクブ・スウォビィクにセーブされてしまう。直後にも、小泉のスルーパスがPAに走り込んだ山之内に通るが、横浜FC守備陣のブロックにあった。
スコアレスのまま迎えたハーフタイムに、柏は垣田とジエゴを下げてFW細谷真大と仲間を投入、細谷は1トップにおさまり、仲間はシャドー、小屋松が左WBにまわった。対する横浜FCは櫻川を下げてMF窪田稜を投入、ルキアンが1トップに、窪田はシャドーに入った。さらに柏は、後半12分、MF戸嶋祥郎に代えて山田雄、横浜FCは14分、ジョアン・パウロに代えてFWアダイウトンを起用。アダイウトンが1トップに入り、ルキアンが再びシャドーに下がった。
前半23分には立て続けにミドルレンジから柏がシュートを打ち込む。中川のシュートは相手のブロックにあうが、MF三丸拡のシュートは枠をとらえる。しかし、GKスウォビィクが好セーブを見せると、こぼれ球にDF原田亘がつめたが、これは枠をとらえることはできなかった。それでも、柏は27分、山田がミドルレンジから右足を一閃。これがゴール左隅に刺さり、柏が均衡を破った。
スコアが動いた直後には両チームとも交代を行い、横浜FCはルキアンと福森に代えてFW鈴木武蔵とDF新保海鈴を、柏は三丸に代えてDF杉岡大暉をピッチに送った。
交代直後の31分、小泉のパスを受けた山之内が中央に切れ込んで左足でシュート。これはGKスウォビィクにセーブされたが、仲間が押し込んでリードを2点に広げた。
終盤の横浜FCの猛攻をゼロで抑えて今季2度目の3連勝を飾った柏は、勝ち点を66にのばし、首位・鹿島と暫定で同勝ち点に。2試合ぶりの黒星を喫した横浜FCは、残留へ向けて痛い敗戦となった。
(取材・文 奥山典幸)
