HY主催の音楽野外フェス＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞が2026年3月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）の3日間にわたり沖縄県総合運動公園・多目的広場で開催される。このたび出演者の最終ラインナップと各アーティスト出演日が発表された。

第3弾では石井竜也、岡崎体育、尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)、Suchmos、DA PUMPの出演が決定。

さらに日割りによると、初日となる3月20日（金・祝）に、HY、尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)、肝⾼の阿⿇和利、コブクロ、C&K、Chevon。21日（土）に、オープニングアクトとしてNeil、メインステージにアイナ・ジ・エンド、⽊村カエラ、TRF、DA PUMP、YURIYAN RETRIEVER、Little Glee Monster。最終日の22日（日）に、⽯井⻯也、HY、岡崎体育、きゃりーぱみゅぱみゅ、Suchmos、FRUITS ZIPPERが出演する。また、キャンプエリアに常設されるグリーンステージでは3⽇間、ありんくりんとMASA MAGICが登場する。

例年、主催バンドであるHYが呼びたいアーティストや、フェスのコンセプトや企画に賛同したアーティストが出演する＜HY SKY Fes＞ならではのジャンルレスな構成とあった。

＜HY SKY Fes＞は、HYのメンバーが地元沖縄で“今を生きる子供たちに何かステキなきっかけを作ることができないだろうか？”という考えから過去6回、地元・沖縄で主催し、今年は約2万5000人を動員。7回目の開催となる来年は初のメインステージ3日間にて開催する。

例年同様、当日の会場ではステージパフォーマンスだけでなく、メンバー自らがお客さんと一緒にゴミ拾いを行うクリーン活動が行われたり、廃材を再利用した楽器作りに取り組んだワークショップ、子供参加型企画が行われるほか、沖縄ならではの食べ物が堪能できるキッチンカーの出店や、ゆっくり過ごせるキャンプサイトでの宿泊など、野外ならではの楽しさも存分に味わえる。

■＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞ 開催日：2026年3月20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)

会場：沖縄県総合運動公園 多目的広場

時間：

[DAY1]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）

[Special Night(3月20日のみ開催)]19:30開場／20:00開演／21:00終演（予定）

[DAY2・DAY3]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定） 出演アーティスト：

アイナ・ジ・エンド/ありんくりん(GREEN STAGE)/石井竜也/HY/岡崎体育/尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)/肝高の阿麻和利/木村カエラ/きゃりーぱみゅぱみゅ/コブクロ/Suchmos/C&K/Chevon/DA PUMP/TRF/Neil/FRUITS ZIPPER/MASA MAGIC(GREEN STAGE) /YURIYAN RETRIEVER/Little Glee Monster（※五十音順）

イベント公式HP：https://skyfes.net/

チケット先行販売中 https://skyfes.net/contents/topics/ticket