Galileo Galileiが、最新曲「アマデウス」の楽曲の制作秘話や制作過程をメンバー自ら語りつくす動画をYouTubeプレミア公開する。

本映像では岩井郁人(G)、岡崎真輝(Ba)、尾崎和樹(Dr)の3名が登場し、制作時の様子を振り返りながら「アマデウス」がどのようにして形づくられていったのかが丁寧に語られている。

「アマデウス」は現在放送中のNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、動画は『青のオーケストラ』の原作漫画からインスピレーションを受けた尾崎雄貴(Vo,G)が、そのイメージをメンバーに伝える会話から始まる。尾崎雄貴の頭の中にある複雑で緻密なイメージを、どのようにして楽曲という形にしていったのか。その制作過程やバンド内の役割分担、担当パートの音像へのこだわり、そして尾崎雄貴の才能へのリスペクトが自然に語られており、ここでしか観ることのできない貴重な映像となっている。

プレミア公開日時は10月26日（日）17:30から。

■デジタルシングル「アマデウス」 2025年10月6日（月）デジタルリリース

https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus

NHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』オープニングテーマ

◾️アニメ『青のオーケストラ Season2』

NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00 アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com

NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/

アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime

アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime

◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞ 2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 ◆チケット※飲食代金別

【東京】

DXシートDuo \23,200-（ペア販売）

Duoシート \22,100-（ペア販売）

DXシートカウンター \11,600-

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート \22,100-（ペア販売）

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞ 2025年

11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT

11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）

11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00） ◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）

U18チケット（スタンディング） 3,000円

※小学生以上有料

※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。 ▼チケット販売リンク

イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/

ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/

◾️イベント出演 ＜TOHOKU MUSIC JOURNEY 2025＞

12月6日（土）7日（日）夢メッセみやぎ ＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞

12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）