Galileo Galilei、最新曲「アマデウス」制作秘話に迫る動画をプレミア公開
Galileo Galileiが、最新曲「アマデウス」の楽曲の制作秘話や制作過程をメンバー自ら語りつくす動画をYouTubeプレミア公開する。
本映像では岩井郁人(G)、岡崎真輝(Ba)、尾崎和樹(Dr)の3名が登場し、制作時の様子を振り返りながら「アマデウス」がどのようにして形づくられていったのかが丁寧に語られている。
「アマデウス」は現在放送中のNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、動画は『青のオーケストラ』の原作漫画からインスピレーションを受けた尾崎雄貴(Vo,G)が、そのイメージをメンバーに伝える会話から始まる。尾崎雄貴の頭の中にある複雑で緻密なイメージを、どのようにして楽曲という形にしていったのか。その制作過程やバンド内の役割分担、担当パートの音像へのこだわり、そして尾崎雄貴の才能へのリスペクトが自然に語られており、ここでしか観ることのできない貴重な映像となっている。
プレミア公開日時は10月26日（日）17:30から。
■デジタルシングル「アマデウス」
2025年10月6日（月）デジタルリリース
https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus
NHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』オープニングテーマ
◾️アニメ『青のオーケストラ Season2』
NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00
アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com
NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/
アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime
アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime
◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞
2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
◆チケット※飲食代金別
【東京】
DXシートDuo \23,200-（ペア販売）
Duoシート \22,100-（ペア販売）
DXシートカウンター \11,600-
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート \22,100-（ペア販売）
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞
2025年
11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT
11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）
11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00）
◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）
前売り 6,500円（スタンディング）
2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）
U18チケット（スタンディング） 3,000円
※小学生以上有料
※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。
▼チケット販売リンク
イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/
ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/
◾️イベント出演
＜TOHOKU MUSIC JOURNEY 2025＞
12月6日（土）7日（日）夢メッセみやぎ
＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞
12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）
