伊豆諸島では２６日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

伊豆諸島付近には、日本の東の高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。２６日は日本の南の前線上に低気圧が発生し、伊豆諸島付近を北東に進む見込みです。暖かく湿った空気が流れ込むため、伊豆諸島では２６日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

また、伊豆諸島南部では、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

［雨の予想］

伊豆諸島では、２５日夜遅くにかけてと２６日朝から夕方にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

２５日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 ２０ミリ

伊豆諸島南部 ３０ミリ

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 ３０ミリ

伊豆諸島南部 ３０ミリ

２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 １００ミリ

伊豆諸島南部 １００ミリ



［防災事項］

伊豆諸島では２６日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。台風第２２号と第２３号で被災した地域での災害復旧作業への影響に、十分留意してください。

