Koko (Ba,Vo)とKana (G)の2人による新世代バンド・YURERUKOが、初の主催ライブを下北沢MOSAiCで開催。そのライブ上でバンド初のEP『ケンカしようぜ！』を2026年1月7日(水)にリリースすることが発表された。

◆ライブ写真

YURERUKOは、真っ直ぐ突き抜けるKokoのボーカルにアルペジオを多用したKanaのギターが絡み合い、勢いと繊細さが同居しているサウンドが魅力だ。そこにバンドのテーマである“揺れる恋心”を描写した歌詞の世界観が乗る。初EPは20代女性の共感の共感を誘うようなEPとなりそうだ。バンド活動をTikTokからスタートさせた彼女たちはTikTokで恋バナをし、その際のコメントなども参考にしながら曲を書いているとのこと。

また、EP『ケンカしようぜ！』のレコ発ライブ＜ケンカしようぜ！＞が2026年1月11日(日)に下北沢MOSAiCにて行われることも発表された。

■1st DIGITAL EP『ケンカしようぜ！』

2026年1月7日(水)

音楽サブスクにて配信

■＜YURERUKO 1st DIGITAL EP レコ発ライブ「ケンカしようぜ！」＞

2026年1月11日(日)下北沢MOSAiC

OPEN/START 18:00/18:30

3,000yen(tax in)+1D

チケットURL https://t.livepocket.jp/e/921aa