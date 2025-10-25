歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。長男でシンガーソングライターの森山直太朗（49）が子供の頃に言っていた“夢”を暴露する場面があった。

「NON STYLE」石田明から「直太朗さんは小さい頃からアーティスト志望やったんですか？」と聞かれた森山は「いや、全く。サッカーやってましたから、ずっとリフティングしてて」と明かした。

その上で「“ああ、俺、こうやってリフティングしながら面白いこと言う芸人さんになりたい”って」と暴露。「ボールこう転がして“こうやりながら面白いことを言う芸人さんになりたい”って言ってたのを（本人に）言うと、“俺はそんなこと言ってない”って」と本人には否定されたという。

とはいえ、「ナインディナイン」の岡村隆史は「小さい時からやっぱり歌声は聴いてたんですか？」と質問。森山は「そうですね、割と…（直太朗さんの歌声は）まあまあ聴いてましたね」。

岡村が「ええ声してるなとか思われてましたか？」と聞くと、森山は「いや、普通」と言い切り、笑わせた。