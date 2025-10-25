ÆÃÊÌÎó¼Ö¤ÇÄ¹Ìî¤Î¼òPR¡¡JRÅì³¤¡¢ÈÓÅÄÀþ±¿¹Ô
¡¡JRÅì³¤¤Ï25Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÈÓÅÄÀþ°ËÆá»Ô¡½ÈÓÅÄ´Ö¤Ç¡¢Æ±¸©»ºÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¡Ö¿®Ç»¶Ó¡×¤ä¡¢Æ±¸©¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¿®½£¡×¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¼ò¤ò¼ÖÆâ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¼òÂ¤¤ä¾øÎ±½ê·×3¼Ò¤Î´´Éô¤¬¾èµÒÌó80¿Í¤Ë¼òÂ¤¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò²òÀâ¤·¡¢°ËÆáÃÏ°è¤Î¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡¾èµÒ¤Ï¡Ö¾øÎ±½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Ï¡¢JRÅì³¤¤¬2010Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ë¡¢»³Ãæ¤Ê¤É¤Ç¾è¹ßµÒ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡ÖÈë¶±Ø¡×¤ò½ä¤ëÎó¼Ö¡ÖÈÓÅÄÀþÈë¶±Ø¹æ¡×¤È¥»¥Ã¥È¤Ç´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡¾èµÒ¤ÏÂ³¤±¤ÆÈÓÅÄÀþÈë¶±Ø¹æ¤Ç¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£